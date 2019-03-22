只狼影逝二度蝴蝶夫人怎么打 蝴蝶夫人打法攻略一览

2019-03-22 15:00:56 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

蝴蝶夫人是游戏中的一个boss，灵活的身手完全不像一个老太太反而让人想起了玛丽亚师姐，这让大家不知道蝴蝶夫人怎么打？为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了蝴蝶夫人打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

打法一：

一阶段有多远跑多远，等蝶夫人上天以后任意动作(投技，重击普通攻击皆可)之后，垫步过去普攻一刀，进入我们的回合。

摇杆向右前，闭着眼睛 圈→R1→圈→R1重复，即可一轮打掉二分之一架势条和差不多三分之一血(蝶夫人被打了之后会顿一下出招，一个垫步加r1正好打断)。

重复数次进入二阶段。

打的时候运气比较好，两轮直接结束一阶段。

二阶段提前到大佛面前准备，有技能就来一套。

出幻影后无脑绕场跑圈，反正没有体力条，听到蝶夫人响指就可以找个柱子躲着，让柱子挡掉飞行物。

幻影阶段过去进入战斗阶段以后最好吃个药丸抵消蝶夫人平a出的光球的伤害，其他同一阶段无脑垫步反击即可。

一句话总结就是确认到蝶夫人出招后摇然后无脑垫步反击，机制想办法过掉就行。

这么打无需任何技能加点和体力提升，只要会基本操作即可无脑通过。

记得不要看着架势条消失就着急，这个打法非常安全，完全可以打空血条强行处决。

方法二：

无法像大佬一样打赢蝴蝶夫人，此时正是卑鄙的外乡人战术登场的时候。

接下来连续寄鹰斩很有用，蝴蝶夫人只有3招能摆脱连续寄鹰斩。

1.退后幻术。

2.退后往前连砍。

这两招注意一下基本上不会损血除了3反击后接重踩，反击几乎一定会吃到其他场合只要一直按L1+R1就能收工了。新手卡关了话可以这样试看看。