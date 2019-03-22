Apex英雄通行证怎么免费购买 Apex英雄不充值购买通行证方法

2019-03-22 14:59:24 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

Apex英雄的通行证已经上线了，很多玩家都在问Apex英雄通行证怎么免费购买？小编为大家带来了Apex英雄不充值购买通行证方法，一起来看看吧。

Apex英雄怎么免费购买通行证?



Apex英雄不充值购买通行证方法攻略

橘子平台有会员机制，不管是基础会员还是高级会员，只要你是首次充值会员，那么你就会任何一个游戏收益，包括apex的奖励，现在我要讲一下如何用几十块钱买到第一赛季的门票。

1.从某宝上找合适的商家购买会员的激活码。

2.购买后把激活码输入完成(激活码输入地址就在游戏库的右上角)。

3.这时候显示你已经是会员了，现在可以打开游戏它会自动把奖励发放到你的游戏里，包括一千apex金币。

第一赛季门票需要950，充值的话需要八十左右的价格，对于刚刚入门橘子平台的玩家，可以用这一机制来完成，十几块钱的“白嫖”。

注：仅限于首次充值橘子平台会员的玩家。