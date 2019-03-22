剑网3像韵蓝海小头像获取方法是什么 像韵蓝海小头像获取攻略分享

2019-03-22 14:59:05 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩剑网3游戏，不少玩家都知道剑网3游戏中像韵蓝海小头像是海洋公益活动中所获得的头像，玩家通过参与救援搁浅巨鲸、阻止盗猎者滥杀等一系列活动可以获得像韵蓝海小头像。那么，像韵蓝海小头像怎么获取呢？下面和小编一起看看吧!

剑网3像韵蓝海小头像获取详情

侠士可在游戏中通过参与“救援搁浅巨鲸”、“阻止盗猎者滥杀”、“清洁海域”、“结缘白海豚”等一系列任务，感受海洋与生物所面临的现状，亲身参与到拯救蓝海的队伍中来!

完成任务后，除了能够获得萌宠伙伴“白小奇”相伴，还将获赠一款蓝海守护侠专属小头像“像韵·蓝海”噢!值得一提的是，白小奇只在野外海域作为伙伴与侠士互动。

这样的设定也是为了倡导对于珍稀的野生海洋生物，放归大海才是正确选择，圈养和表演都不提倡!

三娘相信，不少小伙伴其实早已加入了我们保护海洋的队伍当中了呢!凡是已经获得萌宠伙伴“白小奇”的侠士，在3月22日7点后前往侠客岛寻找“老渔夫”即可获得海洋公益小头像“像韵·蓝海”。

而初次听闻此系列活动的侠士也无需担心，凡满98级的侠士即可前往洞天福地岛寻找“吴以时”开启东海环保系列任务!

在完成帮助搁浅蓝鲸回归海洋、阻止捕鲸人盗猎、清理海洋杂物、救助白海豚等一系列公益任务，且为“白小奇”进行14天的投喂后，即可获得海豚挚友“白小奇”的永久陪伴以及蓝海守护侠专属小头像“像韵·蓝海”!

总结：玩家在侠客岛寻找老渔夫即可获得海洋公益小头像像韵海蓝，具体内容如上。