全境封锁杰佛逊广场怎么打 杰佛逊广场打法攻略一览

2019-03-22 14:58:45 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2杰佛逊广场怎么打?很多玩家不知道如何通过这个副本，今天91小编给大家带来了杰佛逊广场打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

杰佛逊广场打法分享

开始前往联邦三角，先去开掉安全藏身处之后进行杰佛逊贸易中心的任务匹配.：

进入中心后跟着任务点走清理敌兵，注意不和队友脱节应该不会有什么麻烦。

到达下图位置时冲边上的电梯口跳下。

找到控制台后按F键开启后继续前进。

到达美食广场这里的敌人较多还有重甲兵，注意集火消灭。焚烧机枪塔、火种化学发射器等AOE技能对付大量敌兵时效果不错，可以尝试携带。另外沿路上能碰到不少投弹兵，这些士兵基本和其他常规杂兵没什么区别，但会随机投掷手雷、榴弹等。注意投掷时的提示并切换掩体走位躲避。当然也可以乘他投掷时射击，打断投掷动作令其原地引爆。

继续沿任务目标移动，到达室外开始BOSS战，这次的BOSS“土狼"为狙击手。狙击手在远处瞄准时，画面上有非常明显的亮光，注意根据亮光确定狙击手的方位。确定位置后看准他露头的时机射杀即可，一般的狙击手都很脆不难击杀，只要第一时间处理掉即可，这里“土狼"作为BOSS出现,虽说血量比一般狙击手要厚，但处于平地且没什么掩护，上前联合4名队友围剿就行了。

完成任务后返回白宫，行动基地升级，触发完剧情后开启新的支线任务。

全境封锁2杰佛逊广场打法就给大家分享到这，还打不过这个副本的玩家不妨参考下上面的打法吧。