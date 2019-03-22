只狼影逝二度鱼鳞在哪里？第六条鲤鱼位置怎么找

2019-03-22 14:57:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度鱼鳞需要玩家寻找鲤鱼获取，数量有限，91单机小编给大家带来只狼影逝二度鱼鳞获得位置说明带

鱼鳞获得位置说明

鱼鳞是通过击杀鲤鱼来获得的，目前游戏中只找到了6个鲤鱼(可能还有更多)，前五条鲤鱼的位置在壶之贵人长春的附近

这里我们重点讲一下第六条鲤鱼在什么地方。

地点在打完忍者猎手之后的通道，往左跳上平台，跳水后前往右侧的水域，在下图的位置。

以上就是只狼影逝二度鱼鳞获得位置说明