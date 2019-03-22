剑网3蓝海守护侠保护海洋公益活动怎么玩 海洋公益活动玩法技巧一览

2019-03-22 14:57:20 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都喜欢玩剑网3游戏，很多小伙伴都在问剑网3携手专业环保组织与国家级自然保护区管理局合作，一同加入到保护海洋的行列当中，并为弘扬海洋公益献出自己的力量。那么，剑网3蓝海守护侠保护海洋公益怎么玩活动呢？下面和小编一起看看活动内容介绍吧!

剑网3蓝海守护侠保护海洋公益活动福利一览：

剑网3“蓝海守护侠”保护海洋公益在行动!

剑网3携手专业环保组织@无境深蓝BetterBlue、@仁渡海洋、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局合作，一同加入到保护海洋的行列当中，并为弘扬海洋公益献出自己的力量!

除了即将于线下开展的系列公益活动外，我们在大家熟悉的剑网3江湖中也融入了大量海洋公益主题的内容!东海海洋环境面临危机，侠士在探索过程中不妨多施援手进行救助!

侠士可在游戏中通过参与“救援搁浅巨鲸”、“阻止盗猎者滥杀”、“清洁海域”、“结缘白海豚”等一系列任务，感受海洋与生物所面临的现状，亲身参与到拯救蓝海的队伍中来!

完成任务后，除了能够获得萌宠伙伴“白小奇”相伴，还将获赠一款蓝海守护侠专属小头像“像韵·蓝海”噢!

值得一提的是，白小奇只在野外海域作为伙伴与侠士互动。这样的设定也是为了倡导对于珍稀的野生海洋生物，放归大海才是正确选择，圈养和表演都不提倡!

三娘相信，不少小伙伴其实早已加入了我们保护海洋的队伍当中了呢!凡是已经获得萌宠伙伴“白小奇”的侠士，在3月22日7点后前往侠客岛寻找“老渔夫”即可获得海洋公益小头像“像韵·蓝海”。

而初次听闻此系列活动的侠士也无需担心，凡满98级的侠士即可前往洞天福地岛寻找“吴以时”开启东海环保系列任务!

在完成帮助搁浅蓝鲸回归海洋、阻止捕鲸人盗猎、清理海洋杂物、救助白海豚等一系列公益任务，且为“白小奇”进行14天的投喂后，即可获得海豚挚友“白小奇”的永久陪伴以及蓝海守护侠专属小头像“像韵·蓝海”!

随着塑料和工业污染物源源不断的投入海洋，海洋生态逐步恶化，人类面临的形势十分严峻!

面对如此情境，秉承着为海洋环保贡献绵薄之力的理念，剑网3定将长期坚持落实海洋保护计划，同时也呼吁侠士参与到我们的“蓝海守护侠”活动中来，以身作则，共同维护健康的海洋生态环境，善待海洋，就是善待我们自己。

此外，明天是一年一度的世界水日，在这特殊的日子里，三娘将为侠士们带来剑网3海洋公益的相关爆料，敬请期待!

总结：玩家完成任务还可获得白小奇和像韵·蓝海头像奖励，具体内容如上。