剑网3蓝海守护侠活动怎么玩？纪念头像是什么？

2019-03-22 14:55:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

剑网3蓝海守护侠活动是游戏近期上线的限时活动，有一系列有趣的任务，91单机小编给大家带来剑网3蓝海守护侠活动玩法。

蓝海守护侠

活动时间：3月22日-3月31日

活动内容：

四大渠道收集侠义值 成为蓝海守护侠

▶ 完成“救援白小奇”系列任务”

侠士可通过完成剑网3游戏中，“救援搁浅巨鲸”、“阻止盗猎者滥杀”、“清洁海域”、“结缘白海豚”等系列任务，为“蓝海守护侠”活动增加侠义值。

完成对应的系列任务的侠士，除了能够为海洋公益献出属于自己的一份力量外，还将获得跟宠“白小奇”的永久陪伴以及象征着海洋公益的的专属头像“像韵·蓝海”!

▶ 参与微信“蓝海守护侠”H5小游戏

侠士可前往微信、QQ、江湖Daily APP参与为“蓝海守护侠”公益活动量身定制的H5小游戏，与大侠沈剑心一同收集海洋垃圾，保护海洋环境!

侠士在参与游戏的过程中，不仅能为点亮海岸线贡献侠义值，还将获得活动专属称号“蓝海守护侠”及各类经典激活码及周边，更有机会亲临十周年现场，与我们一同共度十周年盛典!

▶ 参与微博互动话题

侠士可参与到微博#蓝海守护侠#的话题当中，通过在话题中转发、评论、点赞和发布相关内容都将会为点亮海岸线贡献出属于侠士的一份力量!通宝、激活码等奖励等待侠士获取!

▶ 参与抖音环保挑战

侠士可加盟到抖音@剑网3的#蓝海守护侠#的环保挑战中，为点亮海岸线城市助力!除了海量通宝奖励外，还有可爱的海獭跟宠等待侠士前来领取!