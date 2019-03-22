只狼影逝二度有哪些武士技能 全武士技能效果分享一览

2019-03-22 14:54:03 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道只狼影逝二度的武士技能效果还是很特殊的，这个主要是提升架势值来造成伤害和触发特殊的连招，架势值满了之后可以使用处决技能。那么，只狼影逝二度武士技能有哪些呢？下面小编整理了最新的资料，一起来看看吧！

全武士技能效果说明

主动技：拜年剑法

高居太刀，向前方移动并大力劈砍，对敌人造成大量伤害以及大量的架势值，并恢复自身架势值。

被动技：架势BUFF

当成功抵挡了敌人的攻击后，提高自身的架势值的强度。

被动技：架势DEBUFF

当你完美抵挡了敌人的攻击后，削弱敌人的架势值强度。

总结：这个武士的技能主要是有三种，可以提升架势值，造成特殊的效果!