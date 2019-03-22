只狼能联机吗 只狼影逝二度能联机玩吗

2019-03-22 14:52:42 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼能联机吗？只狼影逝二度能联机玩吗？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》联机方法介绍



只狼影逝二度没有联机模式，因此不能联机

制作人北尾泰大在采访中表示他们很喜欢此前“魂” 系列中的在线联机和自定义角色设计，但本次的《只狼》将专注于单人体验。而在游戏场景和地图设计上本作也将着眼于单人设计，不会再受多人玩法限制。本作将不会有联机模式，游戏中还将增加暂停功能。

《只狼：影逝二度》2019年3月22日发售，登陆Xbox One、PS4及PC平台。本作的Xbox One港台版基本确认支持官方中文，同时为Xbox One X提供HDR10及专属强化支持。