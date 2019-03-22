梦物语ORIGIN配置要求怎么样 最低配置要求介绍一览

2019-03-22 14:51:40 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

游戏是一款以梦为主题的角色扮演RPG，相信有很多RPG爱好者都想尝试下这款游戏，那么这款游戏的配置要求怎么样？很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了最低配置要求介绍一览，希望能够帮助到大家。

最低配置要求介绍

操作系统: Windows7

处理器: Core i5

内存: 4 GB RAM

图形: Intel HD Graphics 4000

存储空间: 需要 4 GB 可用空间

上面就是小编给大家带来的梦物语ORIGIN最低配置要求介绍，可以看出游戏对于电脑配置的要求还是很低的，对游戏感兴趣的玩家可以放心的去体验啦。