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只狼影逝二度和黑魂有什么不同 只狼和黑魂系列主要不同点介绍

2019-03-22 14:50:14来源：91单机游戏编辑：火红橘子

只狼和黑魂有什么不同?在游戏发售早前就有玩家比较关注这两部作品之间有什么不同，今天91小编给大家带来了只狼和黑魂系列主要不同点介绍，希望能够帮助到大家。

只狼和黑魂系列区别分析

一、只狼无法联机

FromSoftware的过往作品，一般都会加入联网要素。玩家既可以和身边或陌生玩家合作，也有可能遭受入侵，被红灵干掉。

而《只狼》是一款纯单机游戏，没有任何联机要素。毕竟基于游戏的战斗系统和剧情，很难设计多人模式，这让FromSoftware对《只狼》的定位，从一开始就是一款有挑战性的单人动作冒险游戏。

二、操作方式不同

在操作方式上，《只狼》和FromSoftware近年其他作品也有所不同，以PS4 手柄为例，最大的变化就是追加了跳跃动作，原先按【×】是翻滚动作，现在变为了跳跃。

闪避则需要通过按【○】发动垫步来实现，因为这些都是基础操作，如果不熟悉很容易按错按键，陷入不利局面。

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此外，在《黑暗之魂》系列，武器攻击有“弱攻击”和“强攻击两种，但本作只有【R1】一个攻击按键。不过，持续按攻击键可发动突刺攻击，实现强攻击的效果，攻击模式还是和之前一样，只是按键变了。

以上种种，都让老玩家可能要熟悉一段时间才能上手这款游戏，这也是前文说“越是熟悉《黑暗之魂》的玩家，越是容易受习惯影响、手忙脚乱”的原因。

三、游戏类型不同

《黑暗之魂》系列是动作角色扮演游戏，而《只狼：影逝二度》则是动作冒险游戏，首先从游戏类型上看，二者就大不相同。

因为不是角色扮演游戏，游戏一开始玩家就能发现，在《只狼》并不能创造角色。所有玩家要操控的都是一名叫「狼」的忍者，也正因为此，故事将只围绕主角展开，比起《黑暗之魂》系列，《只狼》的剧情要更容易理解。

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当然了，这并不代表FromSoftware的叙事手法会改变，根据宫崎英高的说法，在本作还是留下了可以让玩家自己发现以及联想的余地。

希望玩家能了解，本作虽然忠实继承了硬派的游戏性，以及精心打造的黑暗世界观等等的 FromSoftware 风格，但同时也是一款采用了全新系统的作品。和过去作品相比之下，在游玩手感和游戏节奏上都大不相同。

四、解决敌人的方式不同

本作并不是一款把敌人体力打到「零」，就能打倒敌人的游戏，这也是《只狼》一个很重要的不同点。

《只狼》加入了名为「忍杀」的系统，这是一个在不被敌人发现时发动偷袭，或把后面会提到的「架势槽」攒满后再发动攻击，就会自动进行的攻击动作，只要被忍杀攻击命中，敌人就会立即死亡。

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这听起来应该是个十分强悍且对玩家有利的系统才对，然而游戏中的BOSS和小BOSS，都拥有「必须施展一定次数忍杀才能打倒」的特性。这就导致无脑削减敌人体力往往是无用功，必须时刻思考「该如何施展忍杀」，才能打倒敌人。

那为了施展忍杀，该如何攒满「架势槽」呢?主要有两种方法：主动攻击敌人，或反弹对手攻击。

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《只狼》里的反弹和黑魂里的「盾反」不同，不会触发攻击动作，只会增加敌人的「架势槽」，判定相对宽松，很容易实现，而攻击敌人自然是【R1】就够。

因为没有“耐力”概念，游戏的战斗节奏还是非常不同的，相信大家亲自试试就能感受到与黑魂的不同。

五、攻击闪避方式不同

因为追加了跳跃动作，《只狼》的战斗系统和黑魂系列比有很大不同。

本作在敌人发动攻击时如果出现「危」字的话，就代表着之后的攻击无法格挡，必须做出正确的应对才行。

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敌人施展的「无法格挡」攻击，主要有下段攻击、突刺攻击和捉技等。如果是玩过《黑暗之魂》的玩家，可能习惯通过「拉开距离来闪躲攻击」!

但真这样做可能马上就会迎来死亡。其中突刺和捉技确实可以靠垫步来闪过，但下段攻击一定要跳起来才能闪避。所以当出现「危」字时，必须要观察敌人的预备动作，再施展对应的行动。

笔者玩《黑暗之魂》时，习惯性于用垫步或翻滚躲避攻击(翻滚流)，所以在玩《只狼》时，常常下意思按下【○】钮，才发现对方使用了「下段攻击」，直接垫步而死。

六、主角的强化方式不同

《只狼》的强化方式也和《黑暗之魂》不同，虽然有使用打倒头目后会掉落的道具来提升攻击力的成长要素，但是并不能提升其他能力值。

在本作当中最主要的成长要素，就是技能和义手忍具。在技能方面准备了技能树状图，要使用打倒敌人获得的点数，依照顺序来学习。技能内容除了更不容易被敌人发现的被动技能外，还有「在投掷手里剑后，可以瞬间缩短距离发动斩击」之类，可以丰富攻击动作的技能。

义手忍具则是要在探索地图时发现特定素材，然后拿给特定NPC，装备到义手里。手里剑、长枪、斧头等不同种类的忍具可以同时装备其中三种，并且在战斗时随时切换。但使用时都需要消秏道具，并不能随意连发(类似于血源里的子弹)。

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玩过《黑暗之魂》的玩家可能会想问「那武器数量呢?」，本作的主武器只有游戏一开始就能获得的日本刀「楔丸」一把。

不过定位为辅助武器的义手忍具，可以朝不同的方向发展。除了单纯增加伤害之外，还有能让手里剑获得多段命中特性，甚至改变效果的强化选项。

七、战斗时的战术不同

因为加入体干值和忍杀等设计，在《只狼》战斗可运用的战术也大不相同。

《黑暗之魂》的战斗，基本战术就是打带跑。拉开距离来闪躲敌人的攻击，找出破绽后加以反击。循环往复，一点一点削减敌人体力(大盾流除外)。

但是这套战术在《只狼》并不是很有效，因为「架势槽」会随着时间恢复，一但远离就会给敌人重整旗鼓的时间。有些敌人还会施展能一口气恢复「架势槽」的动作，因为太过谨慎而拉开距离的话常常会无法阻止。

也就是说，在《只狼》想要打倒敌人，必须置之死地而后生，施展出毫不断间的攻击和反弹与敌人周旋。

刀刃和刀刃之间不断碰撞而迸射的火花，正是这款游戏的魅力。

八、在地图上的移动法不同

除了战斗之外，本作在地图上的探索方式也充满独特风格。

在玩《黑暗之魂》系列时，因为不知道下一刻会发生什么，所以常常要一面警戒一面前进，规避“宫崎英高的阴谋”。

而在《只狼》，因为玩家可以使用「钩绳」动作，很少会碰上这种突发式的遭遇战。

钩绳是一个从主角义肢发射绳索，钩住特定物件高速移动的动作。这些物件可能是树枝或是屋顶装饰，在地图各处都有准备许多可用的物件。因为使用钩绳时不需要消秏任何资源，让玩家能够自由地在高处移动。

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因为这样的设定，在本作中，玩家可以「爬到高处确认地形与敌人数量后，再去思考该如何作战」。

如果发现有大批敌人时，玩家就可以选择寻找能绕过去的路径，或是从暗处靠近以忍杀来慢慢削减敌人数量。有时潜藏，有时忍杀，像个忍者一样去战斗，这就是《只狼》的风格。

九、战斗灵活程度不同

最后这点其实可以说是重点整理，笔者想要借此强调：《只狼》在与强敌对峙时，可以采取的手段有很多。

《黑暗之魂》的角色扮演要素很浓，玩家可以强化自己的能力值、装备来降低游戏难度。

而《只狼》并不存在这些东西，所以在本作中想要挑战强敌，最重要的还是「使尽所有手段来作战」。

《只狼》中的怪物大多有自己的弱点，像有的敌人弱火，有的敌人被手里剑攻击就会停顿。玩家要从有高低差的地形、能使用的动作、手上持有的忍具，以及各式各样道具当中，找出最有效果的手段，只要能够配合敌人使用合适应对，就能够在战斗中获得优势。

简单来说，在《只狼》想“莽”是很难的，不针对弱点下手的话，游戏真的很难，就连半路上的敌人都很强，有的甚至找到弱点之后还是很强。

十、死亡惩罚不同

在探索地图时死亡，只好哭丧着脸跑回去捡魂……是《黑暗之魂》常有的事情。

然而在《只狼》中，并没有掉魂之类的死亡惩罚，也不需要拼命去收魂。因为一旦死亡，玩家身上的技能点数，和强化义肢时所用的金钱就会损失一半，这种没有办法弥补的死亡惩罚，相比黑魂反而更重。

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为了不让玩家被死亡惩罚劝退，宫崎英高在《只狼》加入了「回生」要素。

当玩家「死」后，可以原地复活。「回生」不是无限的，在回生过一次之后，必须打倒一定量的敌人，或是真正死亡并重生后，才能再次使用。

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