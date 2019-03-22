只狼手柄怎么操作 只狼全按键操作方法介绍

2019-03-22 14:50:02 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼手柄怎么操作？小编为大家带来了只狼全按键操作方法介绍，一起来看看吧。

全按键操作及存档点介绍



游戏可以在战斗中暂停，暂停后可以对装备进行调整，也不用担心打到一半想上卫生间而不能离开游戏了;

第一次拜谒作为检查点的“鬼佛像”后，玩家身上就会有一个名为“归佛”的道具，在任意时刻都可以用“归佛”回到上一个拜谒过的“鬼佛像”，或是直接回到重要据点“破旧寺院”的鬼佛像，并且还能无限使用;

或许是因为游戏的难度太高，所以相比魂系列，《只狼》中的“鬼佛像”数量很多，一般从一个“鬼佛像”开始探索后十分钟以内，就能遇到下一个“鬼佛像”，并且从一开始玩家就能在任意“鬼佛像”之间传送;

由于游戏中部分场景过于黑暗，建议将游戏的亮度调整至最高;

游戏的按键可以全部自定义;

游戏中玩家所能持有道具的数量有限，多余的道具会自动存放，当从“鬼佛像”处开始行动时会补充身上的道具。