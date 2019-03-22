DNF愚人节礼包领取方法是什么 愚人节礼包领取攻略分享

2019-03-22 14:49:42 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在问DNF愚人节礼包怎么领?一年一度的愚人节即将来临，DNF游戏为玩家准备愚人节礼包供大家领取，很多玩家不知道怎么领取愚人节礼包的，那么，愚人节礼包领取方法有哪些呢？下面小编给大家带来活动地址，一起看看吧!

DNF愚人节礼包领取方式一览

活动时间：2019年3月21日维护后~2019年4月23日维护前

活动地址：点击进入

礼包内容：

1.大人的世界礼包,黄金之飞跃板鞋装扮礼盒,神奇的稀有装扮袖珍罐为账号绑定道具，于2019年4月4日06:00统一删除。

2.茁壮成长胶囊(41百分比)为账号绑定道具，于2019年4月23日06:00删除。

3.通过神奇的稀有装扮袖珍罐获得的所有稀有装扮礼盒，都将于2019年4月4日06:00删除。

4.大人的世界礼包每账号限购买一次，只能以点券购买，无法赠送或放入购物篮。

5.成长之契约(7天)在打开礼包后将立即生效。

总结：玩家在礼包中可以获得黄金之飞跃板鞋装扮礼盒、成长之契约(7天)等奖励，具体内容如上。