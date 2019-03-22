只狼影逝二度隐藏npc在哪里 隐藏npc位置介绍一览

2019-03-22 14:49:12 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在游戏中有一个名为壶之贵人长春的隐藏npc不知道大家见过没有，不过很多玩家都找不到，今天91小编给大家带来了隐藏npc位置介绍一览，希望能够帮助到大家。

隐藏npc位置+用处说明

“龙泉川侧 平田宅第”有个隐藏NPC“壶之贵人 春长”，位置就在桥下右侧(桥左侧石头后有道具可捡)，游泳一段会看到一条鲤鱼，杀掉能得到鱼鳞，然后鱼鳞能用来跟壶之贵人换东西。第一次来，可以在附近找鲤鱼打鳞片，数量刚好五个，可以买轻舟渡的招式书。