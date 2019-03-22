全境封锁2等级465装备怎么获得？装备校准怎么用

2019-03-22 14:42:55 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2等级465装备是游戏中最顶级的，玩家要如何获取呢，91单机小编给大家带来全境封锁2装备校准方法分享，需要的朋友还不快进来看看。

装备校准方法分享

450装备，通过校准是可以达到465的。除了武器，你可以一身465。

一、武器校准

1.第一次选的是你想要校准的武器，第二次选的是你当狗粮献祭的武器。可以选择转移天赋或者强化属性词缀。

注：右边小键盘的上下是用来选属性词缀的，别选错了，因为你是可以用不同词缀来强化的，只是属性不会增长，评分更不会增长。

2.只能用相同类型武器校准，不能用突击步来校准轻机枪。

二、装备校准

1.装备同理，只能相同部位喂狗粮，准备好你要喂的狗粮，转移天赋或者强化属性。

2.校准实例 如果你有一件天赋狠好，而属性狠低的装备，比如，防弹衣天赋是：不可抵挡的力量+精伤，属性是暴击、爆伤，但是暴击只有1%。这里，你是可以多次重复喂的，准备几件暴击加成高的防弹衣。可以从数值由低到高的往衣服上喂。据我推测，数值是原来的1.5倍就可以提高上限。 1%的用1.5%就可以提高上限，但是2%就要用3%来提高，5%就要用7.5%来提高，多了也没用，我曾经想用20%暴击提高一个4%暴击的，结果还是只到5.5%。至于详细数值，等数据达人去研究吧。

3.多次重复校准，材料消耗提高20%左右，所以，别问我为什么这么肝，为了材料，为了搭配出装属性，因为到世界5，在没有出绿色套之前，配装属性基本不会变，所以去吧，尝试各种装备build，肝肝肝。