LOL塞拉斯中单怎么玩 塞拉斯中单玩法攻略一览

2019-03-22 14:40:08 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

LOL9.5版本中塞拉斯是当之无愧的版本之王，目前很多玩家都在练习并使用，这个英雄在对线和打团都非常强势，怎么用好他上分呢?今天91小编给大家带来了塞拉斯中单玩法攻略一览，希望能够帮助到大家。

版本分析

塞拉斯无疑是这个版本最大的赢家，经过版本的调整强势霸占第一的宝座，胜率上升了15位登场率达到了7.46%是现在非Ban即选的英雄。

符文推荐

主系推荐坚决副系巫术，小符文自适应，自适应，生命值。

余震配合我们的技能触发并提升我们的双抗对敌人造成魔法伤害。

护盾猛击当我们获得一个新的护盾时提升我们下次攻击自适应伤害。

骸骨镀层降低敌人对我们的伤害提升我们的续航能力。

复苏提升我们的恢复效果。

法力流系带保证我们对线蓝量的续航能力。

超然10级提供10%的冷却缩减很高的收益符文。

出装推荐

核心装备推荐推推棒提升我们的伤害和坦度，并提升我们的推线能力。巫妖是我们的核心输出装备释放技能后强化我们下次普攻。金身为我们提供很不错的保护效果。

随后我们可以选择莫雷洛秘典进一步提升我们的法穿和坦度。大帽子提升我们的法强和输出能力。最后鞋子选择法穿鞋提升我们的移速和法穿。

加点推荐

Q：释放锁链伤害敌人并在交叉处再次引爆伤害敌人。W：跃向一名敌人伤害并治疗自己。E：突进到一个位置提供护盾。

推荐主W副Q有大点大。

玩法推荐

塞拉斯的对线能力很无解，Q技能的消耗能力配合我们的E和W技能触发余震并治疗自己，每次的换血我们都不会太亏。找到机会就是一套伤害灌输，压制敌人的发育建立一定的优势。我们在对线时取得优势可以帮助打野占领一定的野区资源，帮助打野建立优势更好的建立团队优势。团战我们的R技能是关键，在合适的时候偷取合适的大招帮助团队拿下团战胜利。