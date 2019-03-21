炉石传说暗影崛起首场新卡发布会 暗影崛起新卡发布会开播时间

2019-03-21 17:05:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说的暗影崛起新卡发布会将于3月26日举行，这次主要是对版本新卡牌的一些讲解和评价，而且将会有三位解说进行发布，那么这个直播的入口在哪?小编整理了资料和大家分享下吧!

暗影崛起3月26日首场新卡发布会

直播地址：点击进入

开播时间

北京时间3月26日凌晨1点

根据以往的经验，首场新卡发布会一般会公布10张左右的新卡。

主持人和嘉宾共三位，分别是首席概念设计师Peter Whalen，知名解说和主持人Cora，以及社区经理Chris Sierra。

总结：此次的新卡发布会预计会有10张新卡展出，并且有三位嘉宾解说，点击上面的入口即可进行观看!

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