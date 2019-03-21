魔兽世界3月老兵回归活动时间 魔兽世界老兵回归周末活动介绍

2019-03-21 16:53:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界3月老兵回归活动2019活动已经出炉了，相信大家十分关注本期的活动奖励，接下来小编给大家带来魔兽世界老兵回归周末活动介绍。

活动时间：3月22日至3月25日

《争霸艾泽拉斯™》已经全面打响，我们需要更多的英雄回到战斗的最前线。这个周末，曾经付费但账号游戏时间已耗尽的《魔兽世界》玩家都可以直接登录游戏*并游玩自己所有的角色——包括《争霸艾泽拉斯》最新内容，活动结束时间为3月25日。

奔走相告吧!

艾泽拉斯的战火熊熊燃烧，部落和联盟的勇士也需要游戏内伙伴的帮助。无论是为了体验故事而练级、为了战斗整装待发、还是为了游览世界而跨上坐骑————无论是在小队里还是在团队中，《魔兽世界》总是在跟大家一起玩时才最有趣。如果你的公会成员、朋友或是家人已经很久没有出现在艾泽拉斯了，快告诉他们，这个周末他们可以免费畅玩了。

重新登录需要帮助?

点击下载暴雪战网桌面应用。

打开应用程序并登入您的账号。

点击应用程序里的《魔兽世界》标签，安装或更新游戏。

更新完成后，点击进入游戏。

活动将于2019年3月25日结束，祝您游戏愉快!

《魔兽世界®》游戏服务七折优惠

如果您是回归玩家，现在正是享受我们优惠折扣的好机会。我们提供特定游戏服务七折优惠：

角色转移

阵营转换

种族变更