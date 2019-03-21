vivox27售价介绍 vivox27配置参数一览

2019-03-21 16:51:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

vivox27多少钱?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了vivox27配置参数介绍，一起来看看吧。

vivox27多少钱

vivox27目前有两个内存版本，内存不同价格也不一样，8GB+128GB 售价3198元，8GB+256GB 售价3598元。

256GB版本将于3月23日正式开售，而128GB版本还要等到3月30日，想要购买后者的可能还得等一阵子了。

除了x27，还有一款屏幕更大的X27 Pro(搭载8GB+258GB内存组合)售价3998元。这两款手机的主要区别在于：

vivo X27 Pro采用20.5：9的塔罗屏，并将后置镜头改放在了手机中轴位置。与X27不同，X27 Pro的配色为黑珍珠、白母贝配色。

在机身设计上，Pro版本采用了双边滑轨设计，前置为3200万高清自拍镜头，后置拥有夜视摄像头、搭载了HiFi芯片AK4377A以及NFC功能。

以上就是小编为大家带来的vivox27配置参数介绍全部内容!有需要的玩家千万不要错过哦!