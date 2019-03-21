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只狼影逝二度发售时间介绍 只狼影逝二度游戏介绍

2019-03-21 16:49:15来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

《只狼：影逝二度》是一款很肝的游戏，但是很多玩家就是喜欢，那么《只狼：影逝二度》什么时候发售呢?下面就让小编为大家简单介绍一下~

《只狼：影逝二度》发售时间介绍：

steam版发售时间为3月23日

《只狼：影逝二度》游戏介绍：

游戏背景设立于架空的16世纪末日本战国，在游戏中，玩家将操控一位忍者拯救他的主人---拥有日本贵族血统的大能的皇子，并向他的天敌复仇。

《只狼：影逝二度》的核心其实是潜行动作游戏，在敌人不注意的情况下出其不意，迅速斩杀敌人!

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