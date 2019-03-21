2019联通套餐哪个好 2019联通划算好用套餐推荐

2019-03-21 16:30:16 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

今年联通推出了很多实惠的套餐，那么2019联通套餐哪个好？小编为大家带来了2019联通划算好用套餐推荐，一起来看看吧。

2019联通卡值得办理的套餐有哪些

本来准备办理腾讯大王卡，结果被告知：王卡一生只能办理一次。瞬间就好感全无，我这人性子有点执拗，本来腾讯王卡还是比较优惠的。但是，这个设定，让我只能说：“谢谢，再见”。

那么，哪些套餐值得推荐呢?我按照大家的需求进行推荐。

第一：小冰神卡

我其实并不建议大冰神卡，因为大冰神卡的套餐过贵了。相比小冰神卡的20GB的流量，300分钟的通话，我觉得是完全足够的，因为，我们在日常使用中，20GB基本上是用不了的。

关键，这种套餐不用去担心到底哪种APP可以使用?哪种APP不可以使用?比腾讯、阿里等合作的专属卡要自由的多!

第二：专属卡

目前联通为了扩展业务和腾讯，小米，阿里巴巴等都有所合作，推出了大王卡，米粉卡和阿里宝卡。

我觉得所谓的专属卡，只适合需要的人，比如说你是腾讯用户，用的最多的是微信或者是QQ，那么，腾讯大王卡可能会适合你。而如果你喜欢淘宝的话，那么，阿里宝卡比较适合你。

这里还要提到兵王卡，是中国联通为现役军人推出的专属靠卡产品，所以，如果你是军人的话，可以考虑申请兵王卡。

它的资费确实比较便宜：40GB的全国流量加300分钟的语音通话，套餐月费为29元每月。

第三：保号套餐

移动和电信都有保号套餐，如果，你不想使用联通，但又想保住号码的话。

那么，我建议小天神卡，月费只要5元，全国流量一元800MB，而且，你不使用的话，它是不花钱的。对于需要保号的用户来说，还是比较适合的。