抖音告白气球特效怎么拍摄 拍摄告白气球视频步骤一览

抖音告白气球特效在哪里?告白气球视频怎么制作?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。
抖音拍摄告白气球视频的步骤：
1、倘若想要制作“告白气球”视频，大家需要先进入“快剪辑”的“精选模板”页面，从下方搜索找到“告白气球”的模板(如下所示)。
2、紧接着选择告白气球模板下方的“制作同款”功能，下载了模板文件之后，大家就可以导入素材制作视频了。
3、从手机本地导入对方的照片之后，点击“下一步”按钮就可以直接生成“告白气球”特效视频了，感兴趣的朋友都可以试一试!
以上就是抖音告白气球视频制作教程全部内容，更多精彩请关注91网。
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