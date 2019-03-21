vivox27和小米9哪个好 vivo x27和小米9区别对比评测

2019-03-21 16:25:53 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

vivox27手机已经上市了，很多玩家都在问vivox27和小米9哪个好？小编为大家带来了vivo x27和小米9区别对比评测，一起来看看吧。

vivox27和小米9哪个好

1、手机处理器方面，vivoX27将采用骁龙675和骁龙712处理器，两种处理器对应不同的版本，其价格也不尽相同，小米9CPU的型号是高通 骁龙855表现不错。接着核心数八核，属于主流水平。

2、手机拍照方面，vivoX27将会采用后置三摄的设计，其后置主摄像头为4800万像素，不出意外，vivoX27将采用索尼的IMX586传感器，不过也有传闻会采用三星的GM1传感器。小米9拍照功能后置：4800万超清，智能超广角模式，手持超级夜景模式，人像模式背景虚化。

3、手机续航方面，vivoX27采用了4000毫安大电池，这和iQOO如出一辙。小米9主屏尺寸6.39英寸可以满足大部分消费者。电池容量3300mAh让你旅途、出行中可以拥有满满的安全感。核心数八核，属于主流水平。

vivo X27定于3月19日，去年的X21也是3月，X27采用COF封装工艺的真全面屏，通过机械升降结构解决前置摄像头的问题。整个屏幕没有刘海，没有水滴，是真正的完美屏，由于采用了最新的COF封装工艺，下巴甚至比小米9还要窄。

性能方面，vivo X27搭载骁龙710处理器，并不是小米9SE首发的骁龙712。骁龙712是骁龙710的优化版，只是提升了处理器的频率，不如骁龙710划算。拍照方面，vivo X27用的也是 4800万传感器。 Vivo的手机极少送到DxOMark评测，但是vivo的拍照并不比那些送测的手机差，就像OPPO副总裁沈义人所说，美不应该是千人一面，vivo的逆光拍照和美颜自拍已经成为vivo的标志，X27的拍照肯定不会差。