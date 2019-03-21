红米note7pro怎么使用otg功能 使用otg功能教程详解图

2019-03-21 16:24:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

红米note7pro怎么使用otg功能?还不知道方法的玩家们，下面小编就为大家带来使用otg功能教程，接着往下看吧。

红米note7pro怎么使用otg功能?

首先需要用otg线把手机和移动存储设备连起来，没有otg线可以自行去购买一根

当手机连接otg之后，下拉手机上方通知栏会看到一个提示

点开就能看到要求格式化。要是U盘有主要东西就现在电脑上保存，并把U盘格式化，然后在把U盘查到手机上，进行格式化

然后进入手机“文件管理”——“手机”——下拉刷新，在屏幕下方出现一个“USB设备”，点击进入即可

连接otg可以将电影下到U盘里，插上就能观看，手机照片太多的，也可以备份到U盘里，给手机腾出内存。当手机内存不足时，这是一个不错的扩展内存的方式。

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