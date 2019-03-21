红米7拍照怎么样 红米7拍照效果评测

2019-03-21 16:23:08 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米7手机已经上市了，很多用户都在问红米7拍照怎么样？小编为大家带来了红米7拍照效果评测，一起来看看吧。

红米7拍照像素怎么样

在进行拍照测试之前，我们先来了解一下红米7的拍照参数，它配备了800万像素前摄，背后配备1200万+200万像素AI双摄相机，这样的参数在过去发布的千元机里面算不上优秀，不过在百元机中，仍然比较出众。

下面我们先看一组红米7的大光比HDR样张，画面里对天空高光的掌控不错，画面对比度也可圈可点，但暗部细节丢失相对明显。

在色彩样张中，Redmi 7对绿色的白平衡调教也相对准确，没有出现这一价位机型普遍的颜色偏冷状况。而物体边缘细节也可圈可点。

夜景部分，Redmi 7的对焦速度、画面整体亮度把控不错，只是细节的涂抹感有些严重。但如果仅从百元定价来看，表现仍旧突出。

整体来看，作为一款百元手机，红米7的拍照表现还是可圈可点的，虽然拍照并不是很出色，但是就百元机这一价位来看，仍然要比这一价位段的其它机型更优秀，因此这一款红米7也是值得我们购入的。