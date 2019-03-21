红米7怎么样 红米7深度使用评测

2019-03-21 16:21:14 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米7手机已经上市了，很多用户都在问红米7怎么样？小编为大家带来了红米7深度使用评测，一起来看看吧。

红米7怎么样



外观方面

作为百元机，红米7选择塑料材质机身，拥有主流渐变色。远看色泽，这种塑料喷涂的渐变工艺和“多层暗纹雕刻的旗舰机”相比少了些层次和灵动，但至少有着七八分相似。

近看的话，这款手机后壳并没有明显空鼓感，背面印字也不是单纯的浮在表面。单纯说质感，你很难把它与1000多元的设备区分开，这是近两年百元机很少能达到的水准。

至于握感和尺寸上，红米7机身厚度8.5毫米，重量180克，在手机中各方面都很“中庸”;不轻也不重，不薄，但也说不上太厚。

背面塑料材质更方便凹造型，最终呈现的弧度颇有当年摩托MOTO X的感觉。对于百元设备，这应该算是相当高的评价了。

水滴屏和不太粗的三面边框同样不能暴露这款手机百元机的定位，但下巴似乎“现了原形”。点亮屏幕后LCD材质屏幕在意料之内。显示屏和触摸玻璃之间虽然中间分离度不大，但仍能感觉到。

更为暴露身份的还有720P级别分辨率。在一块6.25英寸屏幕上，细看能比较容易的看到像素边缘。这也是如今百元机逃不开的必然，毕竟屏幕在百元机中算是相当贵的元器件。

性能方面

一般来说，在百元机上我们能看到的Soc解决方案有两种——在仓库里放了多年的老芯片，或者是平时完全想不起来的骁龙400系以及MTK20系。这次红米7用了骁龙632(这里评测的是4+64GB版本)，放在百元设备看，相当有诚意。

首先对比的是参数，骁龙632为14纳米制程工艺，相比较上代产品骁龙625，由于采用Kryo 250架构核心，所以CPU性能提升有40%之多;但同样采用Adreno 506的GPU，所以图形处理能力理论上升级不大。

仅从理论数据看，红米7并不太适合于大型游戏。

以王者荣耀为例，在红米7上开启高帧率模式后大部分时间段游戏帧率维持在45帧上下的水准。在团战中，这一数据会下跌到最低39帧上下水平，可见对于大型3D游戏，骁龙632仅能维持基本的流畅。

而因为采用720P分辨率级别，红米7还能勉强跑一跑吃鸡类游戏，但整体流畅度不高。

所以由此观之，骁龙632这颗U对于日常操作、在线视频、多任务等中度使用场景能有不错的表现。但是再进一步聊游戏或者影音娱乐，就力有不逮了。

拍照方面

在拍照部分，小米给红米7配备了1.25微米的1200万像素双摄后置镜头，这样的参数在过去发布的千元机里面算不上优秀，但下放到百元机，仍不多见。

镜头硬素质略高于平均水平

具体样张部分先看一组大光比HDR样张，画面里对天空高光的掌控不错，画面对比度也可圈可点，但暗部细节丢失相对明显。

HDR样张

在色彩样张中，红米7对绿色的白平衡调教也相对准确，没有出现这一价位机型普遍的颜色偏冷状况。而物体边缘细节也可圈可点。

色彩样张

室外样张

夜景部分，红米7的对焦速度、画面整体亮度把控不错，只是细节的涂抹感有些严重。但如果仅从百元定价来看，表现仍旧突出。

室外弱光

弱光样张

整体来说，作为百元手机红米7展现了高于这一价位段不少的拍照表现，也是本次评测里面给人惊喜最多的地方。

总结

百元机由于售价原因，其实天然就定位了一些中老年用户，或者说不那么“互联网”的用户。针对这类用户，红米7特意配备了18个月质保、FM随身听功能、保留3.5毫米耳机孔、全局应用级别大字体、机身塑料加厚边框、能搞定家里大部分设备的红外遥控器。

这些都是些“因地制宜”的小功能，但贵在实用，也能打到用户软肋。这是产品本身“走心”的一种表现。

硬素质层面，红米7颜值、外观、握感，能轻松的摸到不少1000+售价设备的水准，只是亮屏后分辨率略有欠缺。

性能上已经不能满足如今游戏少年要求，但系统够流畅、大部分小游戏也完全游刃有余。应该说，性能和屏幕两个“成本大户”，仍旧是制约这款手机往上再进一步。