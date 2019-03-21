全民k诗怎么使用 全民k诗玩法说明

2019-03-21 16:21:04 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全民k诗怎么玩?还不知道怎么玩的朋友们，下面好特游戏小编就为大家带来全民k诗玩法具体介绍，接着往下看吧。

全民k诗使用教程：

1、现在打开“全民k诗”的主页之后，大家可以先搜索找到自己喜欢的诗歌，以“南与北”为例子，点击右侧的“k诗”按钮进入录音界面。

2、等待伴奏加载完成之后，大家就可以点击下方的麦克风开始录制自己的声音了，录制完毕后可以点击“结束”按钮进行保存。

3、随后大家还可以对作品进行调音，然后直接将其发布到平台广场上，向更多的用户展示自己的声音。

4、点击左下角按钮进入到个人中心之后，我们还能够点击创建个人专辑，将自己的作品保存进行分类，方便其他访客收听!

5、而且对于自己实力有信心的用户，还可以进入“广场”打开“认证主播”界面，通过右上角的“申请认证”选项注册主播，从而吸引更多的人关注!

以上就是全民k诗使用方法介绍全部内容，更多精彩请关注91网。