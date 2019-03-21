全民k诗认证主播有什么条件 全民k诗申请主播的步骤一览

2019-03-21 16:19:38 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全民k诗怎么认证主播?认证主播有什么条件?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来申请主播方法介绍，接着往下看吧。

全民k诗申请主播的步骤：

1、若是想要认证成为主播，大家就得先点击软件下方的“广场”分类，滑动找到“认证主播”的选项并且点击右侧“全部”按钮(如下所示)。

2、打开认证主播的详情界面之后，大家可以选择右上角的“申请认证”功能，填写个人的信息提交给官方审核。

3、如果用户曾经在艺术方面取得过某些成就与荣誉，那么就可以发起主播认证申请，普通人发起申请被驳回的几率太大了!

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