Airpods2代新增功能介绍 Airpods2代使用功能详解

2019-03-21 16:17:32 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

Airpods2代近期已经上架苹果商城，而且第一代的耳机也已经下架，不过这个新款无线耳机并没有做多推广，那么它具有哪些新的功能?小编整理了资料和大家分享下吧!

Airpods2代新增功能有哪些?

使用了全新H1芯片并且支持Siri，还有无线充电盒，奖励了游戏语音的延迟，具有超长的待机时长。

苹果刚发布了新款耳机Airpods，配全新H1芯片，支持语音唤醒Siri，售价1279元，同时配备新的无线充电盒的版本售价1599元。

新款无线充电盒子可单独购买，向下兼容一代AirPods。旧款的AirPods也已经从官网下线了。

据苹果介绍，AirPods现支持更长的通话时间，可通过语音激活Siri，并可搭配新推出的无线充电盒。

AirPods配备全新的Apple H1耳机芯片，可与你的设备建立更快速、更稳定的无线连接，在关联设备间的切换最快达以往2倍，接打电话时的连接最快达以往1.5倍。

此外，H1芯片还支持用语音激活Siri，并可将游戏时的延迟最多降低30%。因此，无论是玩游戏、欣赏音乐还是听播客，都能尽享出色的音质。

新推出的无线充电盒，只需将AirPods充电盒放在兼容Qi标准的充电器上，即可轻松充电。充电盒正面的LED指示灯能显示AirPods的充电状态。如果无线充电器没在身边，也可以通过闪电端口充电。

AirPods一次充电，听歌听5小时，长达3小时的通话时间。此外，充电盒存储的电量还能为耳机充电多次，使AirPods总共听歌时间达超过24小时。

只需将AirPods放回充电盒中充电15分钟，便可获得最长达3小时的聆听时间和2小时的通话时间。要查看电池电量，只要将AirPods靠近你的iPhone，或者问问Siri“AirPods还剩多少电”就好。

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