apex英雄动力小子技能有哪些 动力小子技能效果攻略

apex英雄的动力小子是最近推出的新角色，很多玩家都在问apex英雄动力小子技能有哪些？小编为大家带来了动力小子技能效果攻略，一起来看看吧。
动力小子角色介绍：
真实姓名：奥克塔维奥·席尔瓦
年龄：24岁
家乡：普萨玛忒星
冒险瘾君子
有一天，奥克塔维奥‧席尔瓦感到很无聊。事实上，他大多时候都感到很无聊。作为席尔瓦制药商忙碌的执行总裁的后裔，他一生无欲无求，他透过搏命的特技表演来取悦自己并发布令他的粉丝们瞠目结舌的幻影影片。而这一天，为了打破纪录，他打算在附近的特技场地中将自己弹射至终点--而弹射的方式却是使用手榴弹。
在医疗室中躺了数个小时后，医生们告知他，他的腿伤将结束他的冒险生涯。奥克塔维奥并不愿意接受这个事实，他转而向他的一位老朋友来寻求帮助：阿杰‧切(命脉)，他哀求她透过伪造文件来帮他取得一条机械腿。现在，他能够快速地修复他的四肢，奥克塔维奥因此开始认为区区线上特技根本不算什么：终极的肾上腺素快感--Apex竞赛正在呼唤着他。现在他将以前所未见、最了不起、最搏命的招式来成为Apex冠军。或许在竞技场中，他就不会再感到无聊了。
动力小子技能介绍
战术技能：兴奋药剂
被动技能：快速修复
生命值自动回复
绝招：发射平台
部署跳跃平台将队友弹射到空中
总结：很强力的一个辅助角色，可以帮助队友快速位移，还有不错的回复能力，具体技能效果如上!
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