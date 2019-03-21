蒸汽波文字怎么加进去 蒸汽波相机增加文字教程

2019-03-21 16:10:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

蒸汽波相机凭借本身强大的功能，吸引了不少用户的使用，不过有不少的人表示在编辑的时候，不知道怎么把生成的文字加进去?下面小编就来给各位小伙伴带来蒸汽波相机怎么弄文字的详细教程。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧。

【具体教程】

1、首先打开软件，把本地相机里想要添加的图片上传过来，然后点击右下角的“T”功能按钮，进入专业的编辑页面。

2、从系统中挑选你喜欢的文字模板，屏幕上就会出现预览效果，用户可在进行调整，把效果拖到你想要的地方。

3、最后，只要在文本框里输入你想要的文字，图片就会自动显示出最终的效果了。

这就是小编这次为大家带来的蒸汽波相机怎么添加文字的具体操作，情况小编说的很详细了，相信大家都已经了解了。有需要的小伙伴们可以通过这个方法，把喜欢的图片加上自己的文字。