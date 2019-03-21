全境封锁2王中之王奖杯解锁条件 王中之王成就获取方式

2019-03-21 16:07:24 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2王中之王这个成就是比较有挑战性的，需要投资一项特化职业中的每种可使用的升级选项，这个是需要很多的技能点的，那么这个技能点该怎么得?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2王中之王奖杯解锁攻略

解锁条件：投资一项特化职业中的每种可使用的升级选项。

特殊职业技能点，一共160点，只要保证每一个都点一下就可以了。

点数获取方式：第一次入侵本，每天任务，412000升级，随机悬赏(限定主机)。

总结：这个成就主要是需要160个职业技能点才能玩的，需要不断的完成每日任务进行积累，具体方法如上!

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