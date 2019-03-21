全境封锁2联邦三角箱子在哪 联邦三角箱子获取途径一览

2019-03-21 16:04:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的联邦三角箱子是可以开出稀有的皮肤奖励的，这个道具的获取还是有一些技巧的，需要到达指定的位置进行搜寻即可，那么这个坐标是在哪?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2联邦三角箱子位置：

从安全藏身处东北出口出门，一路材料捡完。

到这个口扭头往上看。

这里有个梯子，爬上去，不过要注意安全，容易遇见BUG。

上来可以看见一个伞包在这，不急，把附近的箱子先捡完。

走过来发现箱子被挂在电线上。

开枪射它，击断电线即可获得啦。

这种藏起来的东西很容易出皮肤。

总结：这个箱子是在电线上面，需要开枪击断才能获取，主要是可以开出皮肤奖励，具体规则如上!

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