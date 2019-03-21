炉石传说3月21日乱斗撕牌大战规则介绍 3月21日乱斗撕牌大战玩法攻略一览

2019-03-21 16:03:03 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说是一款卡牌策略游戏，炉石传说的撕牌大战现已开启，这次的乱斗模式是非常的新颖，适用于狂野模式，不过有一些卡牌是被禁用的，那么这次的乱斗规则有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

炉石传说3月21日乱斗撕牌大战玩法介绍：

规则：

第一次出现

狂野环境

需要组牌(4张)

首胜可得1经典包

挑选四张卡牌，你的对手撕掉其中一张，剩下的三张牌会填充满你的套牌

禁卡：神奇的威兹班、青玉护符、寒冰屏障、暂避锋芒、海盗帕奇斯

结晶预言者，盾，思维窃取，变色龙。

总结：需要玩家们选择一些废卡送到对手的卡组，注意去掉一些bug的卡组，还有部分卡牌被禁用，具体规则如上!

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