逆战时间掌控者属性怎么样 时间掌控者效果属性大全

2019-03-21 16:01:25 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《逆战》是一款刺激好玩的枪战游戏，逆战的时间掌控者是最近推出的新装备，而且还是有不错的属性，这个时间掌控者是分为几种类型的，那么这个具体的效果有哪些?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

逆战时间掌控者效果属性大全：

静态空间

通过左键攻击积攒满能量可以释放右键技能。按住右键，屏幕中间出现死亡时钟，松开右键时指针会停在某一区域并发射出一枚静止弹，落地后在一定范围内敌人将处于静止状态，指针指向不同区域，静止的时间不同，若表盘消失时未松开右键，则打出的静止弹只静止1s。(猎场对BOSS无效)

折叠时空

使用V键在原地留下时空扭曲点，再次使用V键可以留下一道传送门并回到扭曲点的位置，其余玩家通过传送门也可以回到扭曲点位置。

每个玩家最多只能放置一个传送门，当玩家布置新的扭曲点时，原有传送门就会消失。扭曲点存在时间有限，只在塔防中有效。

死亡射线

左键表现为激光射击，每次爆头击杀怪物会产生时间裂缝，范围内可对敌人造成持续伤害，左键攻击命中可积攒能量。

总结：目前是有三种特殊的攻击效果，而且还有持续的输出，攻击范围较广，具体属性如上!

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