只狼影逝二度赤鬼怎么打 只狼赤鬼精英怪打法详解

2019-03-21 16:01:06 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问只狼影逝二度赤鬼怎么打？小编为大家带来了只狼赤鬼精英怪打法详解，一起来看看吧。

只狼影逝二度赤鬼怎么打?



需要放风筝式的消耗，打一刀就快速闪避，小心被抱摔即可!

赤鬼(Chained Ogre)与之前公布的BOSS都有所不同，属于力量型BOSS，他会在实战中给玩家带来更大的挑战。

总结：需要玩家们注意这个怪物的攻击方式，可以远距离消耗，躲避抱摔是关键点。