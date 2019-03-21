逆战时间掌控者怎么获得 逆战时间掌控者购买地址

2019-03-21 16:00:08 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《逆战》是一款刺激好玩的枪战游戏，逆战的时间掌控者是最近推出的新武器，而且武器礼包中的奖励也是很不错的，预购可以有两种版本的，那么这个购买的地址在哪里?小编带来最新的资料和大家分享下吧!

逆战时间掌控者获取攻略：

活动时间:3月19-4月18日

活动地址：点击进入

标准版：278元

尊享版：398元

时间掌控者尊享版购买后，4月11日更新后可至页面进行领取。

时间掌控者标准版购买后，4月18日活动后三个工作日内发放至游戏内。

陷阱内天极陷阱购买后及时到账，皮肤类道具将在4月11日后发送至游戏内。

折扣区道具只能购买1次，且陷阱/皮肤/金币卡/专家卡类型道具为唯一型道具，请谨慎购买。

总结：这个武器礼包是需要进行购买的，而且价格上面有两种，需要注意购买完成后4月份才能更新领取奖励!

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