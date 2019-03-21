全境封锁2地图怎么卡出 全境封锁2人物卡出地图方法攻略

2019-03-21 15:58:00 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2地图怎么卡出？小编为大家带来了全境封锁2人物卡出地图方法攻略，一起来看看吧。

全境封锁2卡出地图方法介绍：



罗斯福岛打到炸燃油罐的时候后;最后一关开始大家爬墙进入关卡，然后往左跑;

跑到一个有护栏的位置，在这个位置有两个堆积箱子，爬上这个箱子就翻进去了;

这个方法在打本的时候要注意，不能一开始就翻进去，不然你没法炸燃料罐炸游艇;

打挑战本在最后打爆燃料罐立马跑进去，怪进不来，你们可以打到他们。

总结：这个卡出地图是在最后一关触发的，要记得先爆燃料罐再卡进去才行，具体方法如上!