逆水寒分块熔铸怎么用 逆水寒分块熔铸使用技巧攻略

2019-03-21 15:55:45 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

逆水寒分块熔铸是最新推出的装备熔炼的玩法，可以将武器的单个分块进行提升，那么逆水寒分块熔铸怎么用？小编为大家带来了逆水寒分块熔铸使用技巧攻略，一起来看看吧。

逆水寒OL分块熔铸方法详解：



分块熔铸系统用于武器的攻速与范围重造!

只要65级以上的同门可在唐铸处打开武器分块熔铸界面。

只有绑定百炼武器才能进行武器分块熔铸。

消耗同名称、同品质的武器分块可提升分块的攻速/范围数值，最高熔铸数值为当前分块数值上限-0.01(例如上限为1.03的紫色分块最高能熔铸至1.02)。

给大家解释一下：

这好比是狗粮一样，不过这个狗粮比较稳定，一定会有提升!

狗粮分块必须和当前需要熔铸的品质相同(紫色与紫色、红色与红色)

攻速/范围分块：最高数值为当前分块所能达到的最高小0.01

提升数值看得是狗粮的自带数值，比如1.00的分块需要提升到1.08，那么放一个1.05的分块，会直接达到1.02的效果。

如果只是放了一个1.01的可能只加进度，只有进度够了，才会到下一阶段，当然也可一次性放几个分块，加大进度，所以说这个熔铸喂狗粮，不存在会变低，最少也有进度加成，只是粮多粮少的问题!

PS：紫色品质消耗非常贵，一个分块可能就会消耗几百万的熔铸费用。红色品质比较便宜，一般为几万到几十万，白嫖党可以存交子!

总结：这个分块熔铸是需要足够的武器分块才能提升的，主要是增加武器的攻速和范围，可以进行叠加，具体方法如上!