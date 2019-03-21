CF回收站功功能介绍 回收站使用功能一览

2019-03-21 15:53:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF的回收站是近期推出的新功能，可以将一些不是很常用的武器装备放入其中，这样能够减少挑选时的翻页，那么这个功能有哪些限制?小编整理了资料和大家分享下吧!

CF回收站功能：

为了防止误删道具情况的发生，仓库中加入了回收站一栏。

凡是摧毁的道具均会先进入这里，14天之内，如果我们没有点击恢复，那么道具就会彻底摧毁，在此期限内无法手动的永久摧毁，而期限道具则会在到期后自动摧毁。

有了回收站功能之后，就可以有效的防止小伙伴们误删道具的情况，这里有些小伙伴可能怕自己账号借别人之后被别人给摧毁，这个大可不必担心，首先有回收站的保障，14天的恢复期限给了我们充分的时间恢复道具，

另外像英雄王者这类稀有的装备还是无法进行摧毁的。

总结：回收站功能能够让小伙伴避免误删的情况啦，而且被删了还有14天的恢复时间，比较实用，具体规则如上!

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