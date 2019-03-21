DNF鱼人之海的女儿无限模式怎么解锁 鱼人之海的女儿无限模式解锁条件

2019-03-21 15:52:10 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF的鱼人之海的女儿无限模式是需要满足相应的条件才能开启的，而且这个模式中可以获取更多的任务材料，那么这个解锁的条件有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!DNF渔人之海的女儿无限模式怎么开启?

DNF鱼人之海的女儿无限模式怎么开启?

需要获得18次100%完成奖励后才能参与无限模式。

小游戏中可以使用方向键控制角色跳跃方向，跳跃状态中通过方向键可以调整左右移动距离，

游戏过程中角色向地面掉落时结束游戏。挑战模式进行游戏后，根据达成的阶段提供不同的奖励，

每个阶段奖励每天最多可以获得1次。

无限模式进行游戏后根据迷你游戏高度分数提供不同的奖励，每达到50分时可以获得1个【华丽人鱼的妄想】，每天最多只能获得10个。

总结：这个模式是需要参与18次普通模式并且百分百完成才能解锁的，可以获取更多的活动材料，具体方法如上!

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