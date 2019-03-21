底特律变人pc游戏配置 底特律变人配置要求一览

2019-03-21 15:47:50 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

《底特律：变人》PC版登陆Epic游戏商店，目前游戏的配置要求以及公布，一起来看看吧。

最低配置：

操作系统：Windows 7-64位

处理器：i5-2400 @ 3.4 GHz或同等产品

内存：4 GB

显卡：nVidia GTX 660或同等产品

显存：2 GB

推荐配置：

操作系统：Windows 10-64 位

处理器：I7-2700K或同等产品

内存：12 GB

显卡：nVidia GTX 1080或同等产品

显存：8 GB

“康纳”Bryan Dechart、“卡拉”Valorie Curry、“马库斯”Jesse Williams

另外，《暴雨》、《超凡双生》同样曝光了配置，以上三部游戏均支持繁体中文，发售日尚未公布。

《暴雨》

《超凡双生》

《底特律：变人》

值得一提的是，《底特律：变人》采用的是Vulkan图形渲染，而《暴雨》、《超凡双生》所采用的是DX11，目前还不清楚Vulkan之于DX11之于这三款游戏的PC版的差异性。

QD这三部作品版权均为索尼，Epic Games限时独占12个月，之后才能登陆Steam等其他平台，敬请期待。

PC版游戏截图：