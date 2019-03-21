全境封锁2怎么卡出地图 全境封锁2卡出地图方法介绍

2019-03-21 15:47:12 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的人物是可以卡出地图的，这个地图的边缘角落中是有bug存在的，可以将人物卡出，远距离去清理怪物，那么这个卡出的地点是在哪?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

全境封锁2卡出地图方法介绍：

罗斯福岛打到炸燃油罐的时候后;最后一关开始大家爬墙进入关卡，然后往左跑;

跑到一个有护栏的位置，在这个位置有两个堆积箱子，爬上这个箱子就翻进去了;

这个方法在打本的时候要注意，不能一开始就翻进去，不然你没法炸燃料罐炸游艇;

打挑战本在最后打爆燃料罐立马跑进去，怪进不来，你们可以打到他们。

总结：这个卡出地图是在最后一关触发的，要记得先爆燃料罐再卡进去才行，具体方法如上!

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