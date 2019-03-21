DNF鱼人之跃板鞋装扮 鱼人之跃板鞋装扮效果展示

2019-03-21 15:45:22 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF游戏中鱼人之跃板鞋装扮礼盒在鱼人之海的女儿活动期间，玩家使用海洋之珠兑换获得的奖励，玩家打开礼盒可以获得鱼人之跃板鞋装扮，那么效果怎么样呢?下面和小编一起看看吧!

DNF鱼人之跃板鞋装扮效果展示

通过开启鱼人之跃板鞋装扮礼盒获得。

开启后，可以选择职业获得1个[鱼人之跃板鞋]鞋子装扮。获得的装扮无法选择属性，且无法染色、合成或分解。

鱼人之跃板鞋装扮礼盒在鱼人之海的女儿活动期间，可以使用【海洋之珠】在赛丽房间交给梦中的鱼人罐NPC兑换奖励。。所需材料数量21个

DNF鱼人之跃板鞋装扮

装扮无法选择属性，且无法染色、合成或分解。

DNF鱼人之跃板鞋装扮外观展示

总结：玩家通过开启鱼人之跃板鞋装扮礼盒获得鱼人之跃板鞋装扮，具体效果如上

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