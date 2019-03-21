鬼泣5但丁打维吉尔攻略 鬼泣5但丁打维吉尔无伤打法详解

2019-03-21 15:44:38 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

《鬼泣5》中玩家会操作但丁和维吉尔来一场对决，维吉尔实力非常强大，攻击方式多样，还会变身魔人，不好对付。小编为大家带来了鬼泣5但丁打维吉尔无伤打法详解，一起来看看吧。

注：本文为键鼠操作。

开局切魔术躲掉第一个技能到V哥身后，切剑圣左键左键左键配合剑圣砍三下，然后切双截棍空中转圈，还没转完就切回大刀，放个剑圣立马切枪神对地上来一发把V哥打飞，再切魔术用一下基本大概率到V哥下方，这时V哥基本已经强制解控了，但还能摸伤害，趁他还没落地切枪神切散弹枪来发特技，切回魔术师躲技能，这套基本开局能得到四格魔力，运气好四格半，但后续这套就不能使用了。

后续疯狂魔术，V哥拔刀就魔术到他身边，他会立马瞬移走，这时他立马再进入拔刀状态，这次是前冲技能，跟他对着魔术就行了，打冲出去，在空中砍两刀时就魔术到他背后切剑圣砍三刀，切三节棍转圈没转完时切剑圣，大刀放三下剑圣，再接一个锁定+S+左键落地切三节棍往地上砸冰，立马再接一个地面转圈，这时候V哥强制解控了，当然，仍然可以切散弹枪神摸一下伤害。V哥经常放飞弹，这个不用躲直接魔术到V哥身边，立马把他吓的唏嘘了，他就闪现解除飞弹技能了。直到V哥变身之前就这个循环，妥妥的满格魔力值加真魔人值。

V哥变身之后，魔术师在空中疯狂闪，等V哥放往地上砍的技能时，看准机会切三节棍切剑圣一个剑圣定海神针直接破招，当然，并没有多少伤害，不像RG。接下来就疯狂魔术闪就完事儿了，不用怕直接切剑圣和大刀二段跳加一个嘲讽无伤跳，用剑圣清理围在自己周围的圈圈。V哥发现打不到，就不飞了，这时候他落地要放时空斩了，看到地上圈圈出现立马放真魔人，直接破他时空斩，然后打一套，这一阶段就完事儿了。

接下来二阶段老规矩，不过这次V哥厉害了，到处都是拔刀斩，各种空中拔刀，就不能像一阶段那样空斩直接绕后了，只能慢慢魔术着等他不拔刀的时候砍他。当照着我的方法打十分钟后，你会发现，V哥还没死，不要灰心，坚持下去就行。