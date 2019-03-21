DNF增幅礼包再聚首活动怎么参加 增幅礼包再聚首活动地址分享

2019-03-21 15:44:16 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF增幅礼包再聚首活动是游戏中最新上线的一个游戏活动，相信很多小伙伴对这个新活动还不了解吧？下面小编为大家带来了DNF增幅礼包再聚首活动的活动地址及活动详情，一起来看看！

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DNF增幅礼包再聚首活动

活动时间：2019年3月21日维护后~2019年4月23日维护前

活动地址：点击进入

活动内容：

华丽的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为30%~90%的+10装备增幅券中随机获得1张。

该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。

温馨提示：本次加入的华丽的增幅券礼盒获取概率为0.4%。

灿烂的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为20%~90%的+11装备增幅券中随机获得1张。

该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。

温馨提示：本次加入的灿烂的增幅券礼盒获取概率为0.1%。

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