只狼影逝二度赤鬼精英怪怎么打 赤鬼boss打法视频攻略一览

2019-03-21 15:42:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的赤鬼是初期比较难对付的近战精英怪，而且他的力量非常的强大，可以将人物抱起拋摔，还有很高的防御和血量，那么这个精英怪该怎么打?和小编一起去看看吧!

只狼影逝二度赤鬼怎么打?

需要放风筝式的消耗，打一刀就快速闪避，小心被抱摔即可!

赤鬼(Chained Ogre)与之前公布的BOSS都有所不同，属于力量型BOSS，他会在实战中给玩家带来更大的挑战。

赤鬼boss打法视频攻略：

总结：需要玩家们注意这个怪物的攻击方式，可以远距离消耗，躲避抱摔是关键点，具体打法详见视频!

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