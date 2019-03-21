AirPods2代和1代区别是什么 AirPods2代和1代区别详解

2019-03-21 14:49:08 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多网友都知道期待已久的新AirPods来了!上架时间很低调，昨晚在苹果商店悄悄上架，这次的AirPods2代和1代对比，多了两大功能，新增降噪功能，还有就升级了无线充电。很多小伙伴都在问AirPods2代和1代区别有哪些？下面就和小编一起来看看吧!

AirPods2在苹果商店悄悄上架

苹果刚发布了新款耳机Airpods，配全新H1芯片，支持语音唤醒Siri，售价1279元，同时配备新的无线充电盒的版本售价1599元。

新款无线充电盒子可单独购买，向下兼容一代AirPods。旧款的AirPods也已经从官网下线了。

据苹果介绍，AirPods现支持更长的通话时间，可通过语音激活Siri，并可搭配新推出的无线充电盒。AirPods配备全新的Apple H1耳机芯片，可与你的设备建立更快速、更稳定的无线连接，在关联设备间的切换最快达以往2倍，接打电话时的连接最快达以往1.5倍。此外，H1芯片还支持用语音激活Siri，并可将游戏时的延迟最多降低30%。因此，无论是玩游戏、欣赏音乐还是听播客，都能尽享出色的音质。

新推出的无线充电盒，只需将AirPods充电盒放在兼容Qi标准的充电器上，即可轻松充电。充电盒正面的LED指示灯能显示AirPods的充电状态。如果无线充电器没在身边，也可以通过闪电端口充电。

AirPods一次充电，听歌听5小时，长达3小时的通话时间。此外，充电盒存储的电量还能为耳机充电多次，使AirPods总共听歌时间达超过24小时。只需将AirPods放回充电盒中充电15分钟，便可获得最长达3小时的聆听时间和2小时的通话时间。要查看电池电量，只要将AirPods靠近你的iPhone，或者问问Siri“AirPods还剩多少电”就好。

以上就是AirPods2代和1代区别介绍的全部内容。