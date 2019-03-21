堡垒之夜v8.11更新公告 堡垒之夜v8.11更新内容详情

《堡垒之夜》是一款百人PvP竞技射击游戏，堡垒之夜2019年3月21日更新了什么?堡垒之夜3月21日更新到了v8.11版本，堡垒之夜v8.11上新了新武器燧发手枪，以及一些日常的调整，各位玩家知道堡垒之夜v8.11更新内容吗?下面小编为大家带来了堡垒之夜v8.11更新内容详情，一起来看看吧。
堡垒之夜v8.11更新公告
更新时间：2019年3月21日 05:00 - 07：00
温馨提示：本次更新为不停服更新，已在游戏中的玩家将不受影响，需更新游戏客户端。
更新奖励：3月22日24:00前完成更新并登录游戏，即可领取【5颗战星】奖励。(每10颗战星可提升1个战阶，用于解锁英雄季卡奖励)
更新奖励领取地址： https://fn.qq.com/cp/a20180827gift/index.htm
重点更新
新武器 燧发手枪
找准时机，使用新武器将你自己或敌人击退，具有普通和罕见品质，可在地面战利品中找到。
空降行动
武器和物品
● 燧发手枪
○ 普通和罕见品质。
○ 可在地面战利品中找到。
○ 将开枪者自身击退。如果距离够近，也可以将目标击退。
■ 离目标越近，击退距离越远。
■ 开枪者可以蹲下以避免被击退。
○ 近距离伤害：86/90
■ 伤害衰减严重。
○ 每次开火后必须重新装填。
■ 3秒重新装填时间。
○ 使用重型弹药。
● 重新上架冲击手雷
○ 对载具的冲击力增加了344%
● 爆炸物对载具的冲击增加了233%
● 带镜突击步枪
○ 将基础伤害由24/23增加到27/26
● 将流浪的球的刷新率从100%降到50%
音频
漏洞修复
● 修复了流浪的球的抓钩“释放”音效每次会播放两次的问题。
用户界面
漏洞修复
● 暴风铁骑的新风格现已可选。
美术和动画
● 调整光照
○ 提高阴影区域的光照对比度。
○ 提高色彩活力。
嗨皮岛
黑玻璃岛
在全新的岛屿上展现你的创造力吧!
岛屿
● 黑玻璃岛
漏洞修复
● 修复了从岛屿的保存体积外朝岛屿投掷手雷会对其他玩家和载具造成手雷效果(如击退、冷冻效果)的问题。
嗨皮岛工具和手机
漏洞修复
● 修复了部分物体变得无法用手机瞄准的问题，如羊驼和载具。这些物品现在已能够在使用手机瞄准时进行正常互动。
漏洞修复
● 修复了哨兵偶尔不会对玩家造成伤害的问题。
性能
漏洞修复
● 针对嗨皮岛模式中结束和离开游戏进行了稳定性改进。
守护家园
需要更多手雷吗?没问题!战斗猎犬琼斯的“背包”特效为你助力。
兰斯洛特爵士
让毒尸怪……消—失!新的攻击动画包你满意。
性能
● 过消除冗余信息传输，特别是物品栏和技能更新，极大地优化了带宽占用。
○ 这将减少网络相关的小故障和不同步问题，尤其是在战斗时出现的此类问题。
英雄
● 战斗猎犬琼斯(返场)
○ 标准加成：背包
■ 破片手雷最大充能加1
○ 指挥官加成：背包 +：
■ 破片手雷最大充能加4
漏洞修复
● 将宏的头部模型更新成了正确版本
○ 这次变更后宏将被标记为可重置。
武器和物品
● 兰斯洛特爵士的矛将在每周商店推出
○ 一种使用一系列新的长距离、小范围戳刺攻击的矛。
■ 重击：向前进行长矛冲刺，对敌人造成伤害并击退路径上的小型敌人。
以上就是小编为大家带来的堡垒之夜v8.11更新公告，希望对各位玩家有所帮助。
最近不少小伙伴都在问三星s10+怎么开单手模式？相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！三星s10+单手模式打开方法介绍：在标准模式下，点击【设置】。点击【高级功能】。点击【单手模式】。点击右侧【滑块】开关，显示“开”代表已开启。选择“缩小屏幕尺寸的方法”，这里以选择【按钮】
最近不少小伙伴都在问《全境封锁2》单刷挑战难度副本该怎么配装好？相信很多玩家都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！刷技能cd，起手燃烧弹尽量保证多怪残血，放球炸很容易靠熟练直接刷新cd出免费2炸，4000技能能出多2俩球的插件很实用，同时保证一定爆炸伤害，能多出复活次数插件。靠节奏十足熟练击
《鬼泣5》是最近一款非常火的游戏。但是很多玩家都不知道但丁近战武器该怎么选择？哪个厉害？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！个人觉得的武器强弱排名为拳套>魔剑>摩托>狗棍拳套拳套是真的强，而且全面，有全武器最高伤害真升龙，有最好用的弹刀技能后翻踢，有全武器唯一的闪避技能蓄力拳，
《全境封锁2》是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中3级控制点该怎么打？怎么开启好呢?不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！3级控制点的开启方法1、看下敌人的控制点上有没有几条线，线这头是控制点，那头就是各种小任务，比如关闭广播，解救人质什么的。2、先去把和控制点连线的小任务做两个，
华为mate20x是华为mate系列中的一个新款，但是不少小伙伴都不知道华为mate20x如何设置拍照水印吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！桌面上找到并点击进入【相机】点击右下角拍摄键旁边的图标切换后置摄像头后，点击右上角的设置图标，进入设置菜单后，找到并点击打开【自动添加水印】的开关即可
最近不少小伙伴都在问魅族note9访客模式该怎么开启？相信很多用户都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！找到【设置】菜单选项，点击进入。在设置界面找到【指纹和安全】选项，点击进入。下拉找到【访客模式】选项，点击进入。打开访客模式后面的开关即可，下面还可以设置访客模式指纹、访客密码等选项。
刀塔自走棋地精流是当前版本最流行的阵容，前期强力，后期输出十分爆炸，91单机小编给大家带来《刀塔自走棋》地精流高端进阶技巧分享，一起来看看。地精流高端进阶技巧分享玩过6地精的朋友都知道，有炸弹人跟没炸弹人的地精是两个样子(废话，没炸弹人你玩什么6地精??)好了，进入正题，其实大家都知道6地精的主力输
联想k5play是联想新推出的一款手机，但是很多用户都不知道联想k5play怎么设置字体大小?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！联想k5play字体大小怎么设置?1、在【待机界面】点击【设置】。2、点击【显示和亮度】。3、点击【字体大小】。4、可滑动滑块，根据自己使用要求对系统字体大小进行设置
最近很多小伙伴都在问iPhoneXsMax怎么打开3dtouch?相信不少用户都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！iPhoneXsMax怎么开启3dtouch？第一步：返回手机桌面，找到【设置】，点击进入。第二步：往下滑动屏幕，找到【通用】选项，点击进入。第三步：点击【辅助功能】选项。第四
红米note7pro是红米note系列中的一款，相信不少小伙伴都不知道红米note7pro怎么截长图?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！红米note7pro怎么截长图?1.下拉红米note7pro顶部通知栏，找到截屏的按钮，点击截屏。2.完成截图操作之后，点击右上角的图片。3.在图片编辑界面点