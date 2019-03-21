堡垒之夜v8.11更新公告 堡垒之夜v8.11更新内容详情

2019-03-21 14:48:43 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《堡垒之夜》是一款百人PvP竞技射击游戏，堡垒之夜2019年3月21日更新了什么?堡垒之夜3月21日更新到了v8.11版本，堡垒之夜v8.11上新了新武器燧发手枪，以及一些日常的调整，各位玩家知道堡垒之夜v8.11更新内容吗?下面小编为大家带来了堡垒之夜v8.11更新内容详情，一起来看看吧。

堡垒之夜v8.11更新公告

更新时间：2019年3月21日 05:00 - 07：00

温馨提示：本次更新为不停服更新，已在游戏中的玩家将不受影响，需更新游戏客户端。

更新奖励：3月22日24:00前完成更新并登录游戏，即可领取【5颗战星】奖励。(每10颗战星可提升1个战阶，用于解锁英雄季卡奖励)

更新奖励领取地址： https://fn.qq.com/cp/a20180827gift/index.htm

重点更新

新武器 燧发手枪

找准时机，使用新武器将你自己或敌人击退，具有普通和罕见品质，可在地面战利品中找到。

空降行动

武器和物品

● 燧发手枪

○ 普通和罕见品质。

○ 可在地面战利品中找到。

○ 将开枪者自身击退。如果距离够近，也可以将目标击退。

■ 离目标越近，击退距离越远。

■ 开枪者可以蹲下以避免被击退。

○ 近距离伤害：86/90

■ 伤害衰减严重。

○ 每次开火后必须重新装填。

■ 3秒重新装填时间。

○ 使用重型弹药。

● 重新上架冲击手雷

○ 对载具的冲击力增加了344%

● 爆炸物对载具的冲击增加了233%

● 带镜突击步枪

○ 将基础伤害由24/23增加到27/26

● 将流浪的球的刷新率从100%降到50%

音频

漏洞修复

● 修复了流浪的球的抓钩“释放”音效每次会播放两次的问题。

用户界面

漏洞修复

● 暴风铁骑的新风格现已可选。

美术和动画

● 调整光照

○ 提高阴影区域的光照对比度。

○ 提高色彩活力。

嗨皮岛

黑玻璃岛

在全新的岛屿上展现你的创造力吧!

岛屿

● 黑玻璃岛

漏洞修复

● 修复了从岛屿的保存体积外朝岛屿投掷手雷会对其他玩家和载具造成手雷效果(如击退、冷冻效果)的问题。

嗨皮岛工具和手机

漏洞修复

● 修复了部分物体变得无法用手机瞄准的问题，如羊驼和载具。这些物品现在已能够在使用手机瞄准时进行正常互动。

漏洞修复

● 修复了哨兵偶尔不会对玩家造成伤害的问题。

性能

漏洞修复

● 针对嗨皮岛模式中结束和离开游戏进行了稳定性改进。

守护家园

战斗猎犬琼斯

需要更多手雷吗?没问题!战斗猎犬琼斯的“背包”特效为你助力。

兰斯洛特爵士

让毒尸怪……消—失!新的攻击动画包你满意。

性能

● 过消除冗余信息传输，特别是物品栏和技能更新，极大地优化了带宽占用。

○ 这将减少网络相关的小故障和不同步问题，尤其是在战斗时出现的此类问题。

英雄

● 战斗猎犬琼斯(返场)

○ 标准加成：背包

■ 破片手雷最大充能加1

○ 指挥官加成：背包 +：

■ 破片手雷最大充能加4

漏洞修复

● 将宏的头部模型更新成了正确版本

○ 这次变更后宏将被标记为可重置。

武器和物品

● 兰斯洛特爵士的矛将在每周商店推出

○ 一种使用一系列新的长距离、小范围戳刺攻击的矛。

■ 重击：向前进行长矛冲刺，对敌人造成伤害并击退路径上的小型敌人。

以上就是小编为大家带来的堡垒之夜v8.11更新公告，希望对各位玩家有所帮助。