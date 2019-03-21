DNF3.7版本血法师怎么玩 3.7版本血法师最强加点攻略详解

2019-03-21 14:48:19 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF3.7版本血法师是很受玩家欢迎的游戏职业，不少小伙伴不知道在新版本中血法师技能怎么加点？下面小编为大家分享一篇DNF3.7版本血法师的玩法攻略，一起来看看！

DNF3.7版本血法师技能怎么加点?DNF3月7日进行了一波职业平衡改版，其中血法师改版后技能技也发生了变化，那么血法师重做后技能如何加点呢，接下来一起来看看DNF3.7版本血法师技能加点攻略介绍吧!

DNF3.7血法师技能加点

20级之前的被动全满，暴击不够的点暴击。鲜血长枪点1或满，看个人需求。

核心buff鲜血燃烧必满，其他技能可以根据个人喜好考虑是否选择加满。

觉醒之后的技能都可以点满，当然也可以根据个人喜好考虑是否选择加满。

TP优先点狱犬、血翼绽放和狱血之噬，其他的看个人使用技能的习惯进行加点。

加点思路：

95版本部分争议技能留给各位自己斟酌加点，因为每个人手法和手感是不同的，虽然说造成的实际差距和影响不大，但总体来说还是按照是自己习惯的方式来加点。所以下述加点只将必要技能给大家点满剩余SP可以考虑加在血蝠之袭、血蝠之舞、狱血之犬、狱血之牙、噬魂囚笼、血腥炼狱、血翼绽放上。根据喜好加就可以了。但是这边我个人推荐的是：狱血之牙、噬魂囚笼、血蝠之袭/血蝠之舞。TP方面除了必加的三个技能外，根据自己点的SP技能来决定加什么技能的TP。

血法60级技能【魔仆召唤：狱犬】，TP效果是每点1级提升10%的攻击力，血法的60级技能目前主流加点选择点满，技能输出形态好，可以脱手释放，高连击打压制，新增TP技能后，点满这个技能的玩家可以考虑满TP。

70级技能是【血翼绽放】，TP效果是每点1级提升10%的攻击力，使用时按方向键向前方跳跃，冲击波还能拉扯敌人都身边攻击，但是很多玩家吐槽这个技能，主流加点中也选择放弃，但是技能输出范围大，伤害也高，就CD长了一些，在考虑爆发的情况下，可以选择点满和TP。

以上就是小编带来的DNF3.7版本血法师技能加点攻略介绍，希望能帮助大家！